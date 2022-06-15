الرئيس الايراني يستقبل نظيره التركماني صباح اليوم +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي رسميا الرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف في مجمع سعد آباد بطهران صباح اليوم (15 يونيو).

في هذه المراسم وبعد عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان، قدم قادة البلدين الوفود رفيعة المستوى لبعضهم البعض. يعتبر اللقاء والمحادثات بين القادة وعقد اجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى من البلدين وتوقيع العديد من وثائق التعاون والمذكرة من بين خطط بيردي محمدوف الحالية في طهران.

هذه هي الزيارة الأولى لبردي محمدوف إلى طهران منذ توليه رئاسة تركمانستان. وجدير بالذكر انه وصل الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف على راس وفد رفيع المستوى إلى طهران الليلة الماضية (الثلاثاء).

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