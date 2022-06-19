مناورة لـ"سرايا القدس" في غزة تحاكي سيناريوهات القصف بشكل متزامن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر مطلعة، إنّ المناورة التي تشارك فيها تشكيلات مختلفة في "سرايا القدس"، أبرزها الصاروخية والمدفعية بعياراتها المختلفة ومن محافظات القطاع كافة، تهدف إلى دمج تكتيكات وقياس جاهزية إحداثيات الوحدات ومعرفة دقتها.

وأضافت المصادر أنّ المناورة تحاكي سيناريوهات قصف أهداف واحدة بشكل متزامن ومكثف من مناطق جغرافية مختلفة، وسيتم تنفيذها في مجموعة مسارح عمليات في محافظات القطاع.

ومساء السبت، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، انطلاق مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة، "استكمالاً للإعداد والتجهيز، واستعداداً لأي معركة مقبلة"، وفق ما أكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، موضحاً أنّها "ستحاكي عمليات ميدانية متعددة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية".

يذكر أنّ الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت، في كانون الأول/ديسمبر الفائت، تنفيذ مناورات عسكرية في قطاع غزة حملت اسم "الركن الشديد 2".

وفي 15 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إجراء مناورات عسكرية في قطاع غزة حملت اسم "درع القدس".

/انتهى/