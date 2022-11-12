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١٢‏/١١‏/٢٠٢٢, ٦:١٩ م

غرفة التجارة "الايرانية-العراقية"؛

صادرات السلع الايرانية للعراق تلامس 4.029 مليار دولار

صادرات السلع الايرانية للعراق تلامس 4.029 مليار دولار

أعلن عضو مجلس ادارة غرفة التجارة الايرانية العراقية، أن صادرات البلاد الى العراق قد بلغت نحو 4.029 مليار دولار من السلع في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اكتوبر/تشرين الاول 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف " حميد حسيني" في حديث لـ "فارس" اليوم السبت، أن التقارير تشير الى تزايد مضطرد للصادرات عبر المنافذ البرية مع العراق.

وأستطرد أن الصادرات الى العراق قد تجاوزت المتوسط الشهري البالغ 600 مليون دولار في الشهر السابع من السنة المالية الجارية المنتهي 20 اكتوبر/تشرين الاول 2022 وقد بلغت 647 مليون دولار، ارتفاعا عن مستوى 420 مليون دولار المحقق في الشهر السابق.

وتوقع أن يبلغ المتوسط التصديري الشهری زيادة بين 750 الى 800 مليون دولار في الشهور القادمة وأن يعوض النصف الاول للسنة المالية (20 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2022) التراجع الذي شهده النصف الاول.

وأعتبر حسيني أن ترقب تشكيل الحكومة الجديدة وتباطؤ العلاقات التجارية البينية في ايام الزيارة الاربعينية، والغاء ايران سعر الصرف الرسمي للسلع الاساسية من العوامل التي أثرت في انخفاض الصادرات للعراق.

ونوه الى أن الصادرات السلعية دون احتساب الكهرباء الى العراق كانت قد بلغت 9 مليارات دولار في السنة الماضية المنتهية 20 مارس/آذار 2022.

/انتهى/

رمز الخبر 1927879

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