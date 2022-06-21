إيران تعلق على الأحداث الأخيرة في منطقة أورومو بغرب إثيوبيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده عن بالغ أسفه وتعاطفه لمقتل عدد من الإثيوبيين في هجوم شنه مسلحون في منطقة أورومو بغرب إثيوبيا.

وأدان خطيب زاده بشدة هذا الهجوم الإرهابي، وعبر عن تعاطفه مع اثيوبيا حكومة وشعبا.

وجدير بالذكر انه أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أورومو بغرب إثيوبيا عن مقتل 260 مدنيا على الأقل، إن ضحايا الهجوم الذي وقع يوم السبت من عرقية الأمهرة، وهي أقلية في المنطقة وتم دفن جثث الضحايا في مقابر جماعية، وتمثل هذه المذبحة أحد أكثر الأيام دموية في إثيوبيا.

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