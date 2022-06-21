الخارجية الايرانية تدين الهجمات الإرهابية في مالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده عن بالغ أسفه وتعاطفه العميق لمقتل عدد من المواطنين والمدنيين في مالي نتيجة الهجمات الإرهابية في مدينة ديالاساكو.

وأدان خطيب زاده بشدة هذا الهجوم الارهابي وأعرب عن تعازيه لمالي حكومة وشعبا.

ويذكر ان جماعات مسلحة متطرفة مرتبطة بتنظيم "داعش" الارهابي في أفريقيا قتلت نحو 100 مدني في الأيام الثلاثة الماضية، في بلدات متجاورة في وسط مالي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بشدة، الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد حفظ السلام من غينيا. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15دولة)، أمس الإثنين.

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