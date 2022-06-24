بوتين: عدم المسؤولية لدى دول G7 وراء نمو التضخم في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي عبر الفيديو في قمة "بريكس"، وكان موضوع الاجتماع هو "تعزيز الشراكات من أجل التنمية العالمية في عصر جديد".

وقال بوتين، إن "الزيادة الحادة في التضخم لم تحدث بالأمس إنها نتيجة عدة سنوات من سياسة الاقتصاد الكلي غير المسؤولة لدول مجموعة السبع".

وأضاف، أن "روسيا تعتبر مشاركا مهما ومسؤولا في سوق الغذاء العالمية، ونحن بالطبع مستعدون لمواصلة الوفاء بحسن نية بجميع التزاماتنا التعاقدية لتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية".

وأشار إلى أن روسيا تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الدول المحتاجة، ولا سيما لبنان وطاجيكستان وقرغيزستان وكوبا والسودان وغيرها.

وتابع القول ان روسيا ستكون قادرة على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يكون محصول الحبوب وفيرا في البلاد. مضيفا انه يتم تهويل الوضع مع الحبوب الأوكرانية بشكل مصطنع وروسيا لا تعرقل تصديرها.

ونوه بوتين ان روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها في إمدادات الطاقة والأسمدة. كما انه لدى روسيا والأمم المتحدة تفاهم بشأن الحبوب الأوكرانية لكن ينقص الموقف البناء لكييف.

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