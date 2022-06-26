قصف صاروخي يستهدف قاعدة زليكان التركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر أمني ان "قاعدة زليكان التركية الموجودة في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى، تعرضت لقصف صاروخي عنيف قبل قليل".

واضاف انه "حتى الان لم تعرف حجم الخسائر البشرية او المادية".

/انتهى/