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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٤:٤٦ م

اليوم الاحد؛

قصف صاروخي يستهدف قاعدة زليكان التركية

قصف صاروخي يستهدف قاعدة زليكان التركية

صرح مصدر امني، اليوم الأحد، بحدوث قصف صاروخي عنيف استهدف قاعدة زليكان التركية في بعشيقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر أمني ان "قاعدة زليكان التركية الموجودة في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى، تعرضت لقصف صاروخي عنيف قبل قليل".

واضاف انه "حتى الان لم تعرف حجم الخسائر البشرية او المادية".

/انتهى/

رمز الخبر 1924798
https://ar.mehrnews.com/news/1924798/

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