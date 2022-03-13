العراق ... قصف صاروخي يستهدف مركزين للموساد في اربيل + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سقطت عدة صواريخ، فجر الاحد، في محيط قاعدة حرير الأميركية، قرب مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى سماع دوي انفجارات في محيط القاعدة.

وكشفت مصادر موثوقة أنّ الهجوم جرى بأكثر من 10 صواريخ باليستية دقيقية نجحت في استهدف مقر استخباري وأمني إسرائيلي في محيط أربيل.

وأن الهجوم أدى إلى تدمير مقر الموساد على طريق مصيف صلاح الدين، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من العملاء، مشيرةً إلى أنّ القصف "لم يستهدف أي مركز عراقي أو أميركي".

مسرور بارزاني يدين القصف الصاروخي على محافظة أربيل

أدان رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، الاحد، القصف الصاروخي الذي استهدف عدة مواقع في محافظة أربيل، شمالي البلاد.

وقال بارزاني في بيان، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على عدة مناطق في أربيل، وأحث الأهالي على الصبر واتباع توجيهات الأجهزة الأمنية".

أول تعليق للصدر بعد قصف عدة مواقع في أربيل

علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاحد، على القصف الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، إن "إربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان وتحت طائلة التجويع".

وأضاف "وكأن الكرد ليسوا عراقيين بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ"، مشدداً بالقول "لن تركع أربيل الا للاعتدال والسيادة والاستقلال".

أول تعليق للكاظمي على قصف أربيل الصاروخي شمالي العراق

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاحد، على القصف الصاروخي الذي تعرضت له عدة مواقع في محافظة أربيل بكردستان العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "الاعتداء الذي استهدف مدينة اربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا. تابعنا مع الأخ رئيس حكومة اقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لاي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

واشنطن: لا خسائر جراء اطلاق الصواريخ على منشآتنا في كردستان العراق

ادعت وزارة الخارجية الامریكية ان المنشآت الامریكية في شمال العراق لم تلحق بها اية اضرار او اصابات جراء استهدافها بالصواريخ فجر الاحد.

برهم صالح عن هجوم أربيل: جريمة إرهابية جاءت في توقيت ’مريب’

علق رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، بشأن الهجوم الأخير الذي تعرضت له محافظة أربيل، واصفاً توقيته بـ "المُريب". وقال صالح وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) "إن استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".

الحلبوسي: الاعتداء على أربيل مُدان ويتطلب موقفاً وطنياً

دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل.

وقال إن "الاعتداء على أربيل هو استهداف وتعد على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه، وهو عمل مدان يتطلب موقفاً وطنياً".

يتبع...