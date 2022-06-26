التهديدات الصهيونية هي للإستهلاك المحلي ولا تنفع أمام مفاجآت ومعادلات المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، قال إن اللبنانيين يعانون من أزمات خانقة ما يفرض اعتماد آلية تختصر الوقت وتسرع تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن المماطلة وتضييع الوقت تعني المزيد من تضييع الفرص والمزيد من معاناة اللبنانيين، وأضاف سماحته اللبنانيون يريدون السرعة في التشكيل والعمل لوقف الإنهيار وتخفيف المعاناة .

وخلال حفل تأبيني أقيم في بلدة خرطوم الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات أكد الشيخ قاووق أن هناك من يعمل على العرقلة وإبقاء البلد في متاهة الأزمات وباتت هوية هؤلاء معروفة وهم يتقاضون أجرة مواقفهم السلبية.

وشدد سماحته أن التهديدات الالصهيونية هي للإستهلاك المحلي ولا تنفع أمام مفاجآت ومعادلات المقاومة ولا تُغير من واقع قوة الموقف اللبناني المرتكِز على قوة معادلة الجيش والشعب والمقاومة.

واعتبر الشيخ قاووق ان أي تحالف سعودي مع إسرائيل يشكل تهديدًا مباشرًا وطعنة في ظهر لبنان وفلسطين وسوريا وكلّ الأمّة ، معتبراً أن لبنان الكرامة والمقاومة لا ينتمي للعروبة المارقة وإنما للعروبة الأصيلة الوفية للأمة وفلسطين” .

المصدر: موقع المنار

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