اليونان افرجت عن ناقلة النفط الايرانية المحتجزة في اليونان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن "علي أكبر صفائي" هذا الخبر يوم أمس في حفل يوم البحّار العالمي، في إشارة إلى القرصنة في السنوات الأخيرة، وأكد التواجد المقتدر للقوة البحرية للحرس الثوري والجيش لحل هذه القضية، مضيفًا: "ان القوات العسكرية البحرية للبلاد توفر الأمن لجميع السفن المحلية والأجنبية.

وتابع نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية: "البحارة الإيرانيون واصلوا أنشطتهم بشجاعة وبسالة خلال السنوات الماضية في ظل عقوبات ومخاطر مختلفة".

واكد المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية إن هناك حاجة ماسة تتمثل في تحديث الأسطول وتطويره، وأضاف: "في الوقت الحالي، من أجل تطوير الأسطول وتحديثه، نحتاج إلى بناء وشراء 150 سفينة".

وفي إشارة إلى اعادة تنشيط ممر "شمال –جنوب" في ضوء احتياجات روسيا، قال: "في هذا الصدد، يجب زيادة طاقة الأسطول في بحر قزوين في مختلف القطاعات، وخاصة سفن الدحرجة RORO".

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