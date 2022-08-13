بدء عملية نقل النفط الإيراني المسروق إلى ناقلة النفط لانا في المياه اليونانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت السفارة الإيرانية في أثينا، أن نقل النفط الإيراني المسروق من قبل الولايات المتحدة إلى الناقلة لانا في المياه اليونانية جار.

وقالت سفارة إيران في اليونان على حسابها في تويتر: "إن نقل النفط الإيراني المسروق إلى ناقلة النفط لانا جار في المياه اليونانية، وستغادر ناقلة النفط نحو إيران بحمولتها النفطية الكاملة عن قريب".

بالإضافة إلى السفارة الإيرانية، أعلنت مصادر عديدة أخرى عن بدء نقل هذا النفط إلى ناقلة النفط لانا. وبحسب بعض المصادر، بدأت عملية التحميل يوم الجمعة ومن المتوقع أن تكتمل خلال أيام قليلة.

وكانت طهران قد حذرت أثينا بالفعل من عواقب هذه القضية. وأصبحت العلاقة بين إيران واليونان غامضة بعد رسو ناقلة النفط في المياه اليونانية وعمل الولايات المتحدة على استئجار سفينة لسرقة نفطها.

/انتهى/