الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في اليونان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت منظمة الموانئ والملاحة البحرية في بيان حول ناقلة النفط التي تحمل العلم الايراني: ان بخطوات سريعة وموثوقة للجمهورية الإسلامية الايرانية ومتابعة الجهات ذات الصلة ودعم وزير الطرق والتنمية العمرانية رغم الأمر الأمريكي بالاحتفاظ بالسفن ومصادرة البضائع، في النهاية أصدرت الحكومة اليونانية رفع الحجز عن الناقلة واعادة البضائع لصاحبها.

وجدير بالذكر أن الحكومة اليونانية أوقفت ناقلة نفط ترفع علم الجمهورية الإسلامية الايرانية قبالة سواحل اليونان وتم تصديرحمولتها بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، فيما لجأت السفينة قبالة سواحل اليونان لحماية طاقمها.

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