كنعاني: يجب على الحكومة الأفغانية أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الحوادث الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد محمد صيادي وجميع حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وشدد كنعاني على أن "أبعاد هذا الحادث المؤسف في منطقة ميلك الحدودية، والتي أدت إلى استشهاد احد قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الايرانية، تخضع للتحقيق من قبل المؤسسات المسؤولة .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، في إشارة إلى عقد اجتماع مشترك بين إيران وأفغانستان، من المتوقع أن يتخذ المسؤولون في الهيئة الحاكمة لأفغانستان إجراءات جادة لتوضيح أبعاد القضية ومعاقبة الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه الاحداث.

/انتهى/