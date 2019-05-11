المنتخب الايراني للتايكوندو يتوجه إلى بريطانيا دون مدرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنالمنتخب الايراني للتايكوندو غادر مطار طهران الدولي متوجها إلى بريطانيا وذلك دون مدرب يقوده في هذه المرحلة من المباريات الدولية.

وكان من المقرر أن يتوجه الفريق برفقة المدرب سيد محمد بولادكر وفريبرز عسكري رئيس الاتحاد الإيراني للتايكوندو وذلك بسبب عدم توفر التأشيرات لجميع الأعضاء.

ووصل اللاعبون الثمانية إلى بريطانيا بانتظار أن يلتحق بهم الباقون وهم آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، عرفان ناظمی، سجاد مردانی، علی محمد بسحاق، آرش فرهادیان، سید محمد پولادگر والذين لا تزال السلطات التركية لم تصدر لهم تاشيرات السفر حتى هذه اللحظة./انتهى/