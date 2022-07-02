وزير الخارجية الايراني يغادر طهران متوجها الى دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان طهران متوجها إلى دمشق صباح اليوم (السبت) للاجتماع وتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين السوريين فيما يتعلق بمواصلة توسيع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية.

وجديربالذكر انه اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن زيارة حسين أمير عبد اللهيان إلى سوريا الليلة الماضية، وذكر أن الهدف من هذه الزيارة هو مراجعة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

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