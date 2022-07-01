نتعاطى بمسؤولية ونقدم كل التسهيلات لولادة الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشيخ دعموش في خطبة اليوم الجمعة، إن "هناك قوى سياسية تتعاطى بمنتهى الاستخفاف مع هذا الاستحقاق الهام، لأنها لا تشعر بحجم المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني، وتتلهى بالخلافات والشعارات والمزيدات، ولا تريد السعي او المساهمة في تحقيق اي انجازات لمصلحة اللبنانيين في الوقت الحالي، وهذا هو حال الكتل النيابية التي أعرضت عن المشاركة في الحكومة فهي لا تريد ان تتشكل حكومة في لبنان، وصرحوا بذلك بالعلن، وبالتالي هي تريد ان يبقى اللبنانيون تحت وطأة الحصار والضغوط والازمات تماشيا مع ما يريده الامريكي في هذه المرحلة".
ولفت الى أن "حزب الله والقوى الحريصة على البلد يريدون تشكيل حكومة اليوم قبل الغد لكسب الوقت، لانهم يعتبرون تشكيل الحكومة ضرورة وطنية ومدخلا أساسيًا وجوهريًا لوقف الانهيار، حتى لو كانت مدتها قصيرة"، معتبرًا أن "وجود حكومة خير من لا حكومة، مع اننا نعتقد ان الحكومة اذا تشكلت يمكن أن تؤسس لمعالجات وحلول تساعد على الخروج من المأزق الذي يعيشه البلد".
ورأى سماحته أن "حزب الله يتعاطى بمسؤولية بالملف الحكومي ويقدم كل التسهيلات ويتواصل ويساعد من أجل ولادة الحكومة"، مشيرًا إلى أن "المصلحة الوطنية تقتضي من المعنيين تسريع وتيرة الجهود المبذولة وإبداء المرونة وعدم التصلب أو التوقف عند الحسابات الضيقة لأن ذلك سيؤدي الى التعطيل وتعقيد الامور وإضاعة الفرص".
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