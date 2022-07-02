حماس ترحب بموقف مجلس الكنائس العالمي الرافض لجرائم الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عدّت "حماس"، في تصريح صحفي،" هذه المواقف دليلاً جديداً يفضح الاحتلال، ويكشف حجم جرائمه وانتهاكاته ضدّ الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

وقالت" إنَّ دعوة المجلس المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال، والعمل على مساءلته عن جرائم الاستيطان والتهويد، تضع مجدّداً كل مؤسسات المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية؛ للانعتاق من سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، وضرورة إنصاف حقوقه المشروعة، في تحرير أرضه ومقدساته والعودة إليها"./انتهى/