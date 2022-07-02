التبادل التجاري الايراني مع دول الجوار يسجل 12.3 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، أوضح في بيان اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري بين ايران و15 بلدا مجاروا لها قد سجل اكثر من 20,973,840 طنا بقيمة تجاوزت 12.364 مليار دولار.

وأشار أن التجارة غير النفطية مع دول الجوار في فصل الربيع استحوذت على 59 بالمئة و49 بالمئة من حجم وسعر (بالترتيب) اجمالي تبادل ايران التجاري في فصل الربيع.

وأكد متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، أن من اجمالي الصادرات الايرانية البالغة 27.664 مليون طن بقيمة 13.069 مليار دولار في الربيع، بلغ التصدير الى دول الجوار 16.050 مليون طن بقيمة تخطت 6.736 مليار دولار بنمو سعري 20 بالمئة وانخفاض كمي 10 بالمئة على اساس سنوي.

وأشار المتحدث الى أن العراق تصدر قائمة دول الجوار في توريد السلع من ايران بـ 1.824 مليار دولار تلته بالترتيب كل من تركيا 1.737 مليار دولار والامارات 1.645 مليار دولار وافغانستان 367 مليونا وعمان 33 مليون دولار فضلا عن باكستان 279 مليون دولار وآذربيجان 161 مليونا وروسيا 115 مليونا وتركمانستان 95 مليونا وارمينيا 74 مليون دولار والكويت 45 مليونا وكازاخستان 34 مليونا وقطر 28 مليونا والبحرين مليوني دولار والسعودية 3731 دولارا.

وفي المقابل أكد المتحدث استحواذ الواردات من دول الجوار على اكثر من 4.433 مليون طن بقيمة 5.627 مليار دولار من اجمالي 8.154 مليون طن بقيمة 12.464 مليار دولار.

ولفت لطيفي الى الاسواق الخمسة الرئيسية لدول الجوار التي استوردت منها ايران في فصل الربيع، مؤكدا تصدر الامارات بـ3.426 مليار دولار تليها كل من تركيا 1.273 مليار دولا وروسيا 394 مليونا وباكستان 196 مليونا وعمان 194 مليون دولار.

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