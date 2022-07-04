وصول قوات مظلية روسية إلى شمال شرقي سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة "تلغرام" معلومات عن نقل روسيا لفرقة المظليين إلى منطقة القامشلي في سوريا.

وأرفقت الصفحة المعلومات بصور خاصة حصلت عليها وقالت بهذا الصدد إنه "وصلت قوات عسكرية مظلية روسية إلى منطقة القامشلي السورية، حيث شهدت الأجواء في تلك المنطقة نشاطا جويا من خلال هبوط طائرات نقل عسكرية روسية نقلت أكثر من 500 جندي مظلي روسي".

وأضافت الصفحة أنه "وبحسب مصادر خاصة، يهدف وصول هذه الفرقة العسكرية لمواجهة العصابات المسلحة المدعومة من تركيا التي أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا".

وتشهد الحدود السورية - التركية تحركات عسكرية وخاصة بعد اعلان أنقرة عن نيتها بشن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا.

/انتهى/