منفذ شلمجة الحدودي مع العراق يستقبل الزوار الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب محافظ خوزستان والحاكم الخاص لمدينة خرمشهر، نادر عميد زاده، قال في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين: إن الزيارات الجماعية والفردية للزوار للمشاركة في مراسم يوم عرفة بدأت اعتبارًا من اليوم الاثنين عند معبر شلمجة الحدودي ، والآن هذه الحدود مفتوحة امام الزوار،مضيفاً: "يجب أن يكون لدى الزوار جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل وبطاقة لقاح كورونا".

وتابع الحاكم الخاص لمدينة خرمشهر: "لا يحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول ويستطيعون عبور الحدود بدونها"، مؤكداً أن الحصول على بطاقة التطعيم ضد مرض كورونا (كوفيد-19) أمر ضروري لعبور الحدود ، لذلك نطلب من الزوار عدم الذهاب إلى الحدود دون الحصول على بطاقة التطعيم.

وأعلنت منظمة الحج الزيارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم أنه من أجل تسهيل سفر الزوار للمشاركة في مراسم يوم عرفة، فقد تم توفير إمكانية السفر الجماعي والفردي عبر منفذي شلمجة (جنوب غرب) ومهران (غرب).

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