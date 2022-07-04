عبداللهيان: العلاقات بين طهران وباكو ماضية في الاتجاه الصحيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان، أشار مساء اليوم الاثنين، في تغريدة له عبر تويتر، إلى مباحثاته مع وزير الخارجية الاذربيجاني، جيحون بايرام اوف، الذي يزور طهران.

وكتب وزير خارجية في تغريدته: "لقد اجريت حوار هاما وودّيا مع اخي، جيحون بايرام اوف، حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية مع التركيز على حل سلمي للنزاع في قره باغ وفقا لمبدا احترام وحدة الاراضي والسيادة الوطنية".

وأضاف: "ان العلاقات تمضي في الاتجاه الصحيح، كما ان زيارة السيد الهام علييف الى طهران اُدرجت على جدول الاعمال المشترك".

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