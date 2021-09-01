استعداد إيران لإعادة اعمار المناطق المحررة في اذربيجان ورفع مستوى التعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لوزير الخارجية الاذربيجاني "جيحون بايرام اوف" مع امير عبد اللهيان مساء الثلاثاء؛ حيث هنأه بتوليه حقيبة الخارجية في الحكومة الايرانية الجديدة.

واكد امير عبداللهيان على استعداد ايران التام لرفع مستوى التعاون الثنائي في جميع المجالات بين طهران وباكو، الى جانب اعادة اعمار المناطق المحررة في جمهورية اذربيجان.

وفيما دعا لحل القضايا الخلافية في منطقة القوقاز عبر الطرق السلمية، صرح وزير الخارجية، بأن ايران تؤكد على احترام الحدود الدولية.

الى ذلك، قدم "بايرام اوف" شرحا لاخر التطورات في منطقة "قره باخ"؛ مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق التعاون بجميع المجالات مع ايران، ومشاركتها في اعادة اعمار المناطق المحررة اكثر فاكثر.

كما دعا وزير الخارجية الاذربيجاني الى مزيد من التعاون بين باكو وطهران في مجال ترانزيت السلع.

هذا، وتبادل وزيرا الخارجية الايراني والاذربيجاني دعوة بعضهما الاخر للقيام بزيارة البلدين في اقصر وقت ممكن.

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