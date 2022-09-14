إيران لم تغير موقفها حيال المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، أشار في مدونة له على موقع انستغرام اليوم، الى مباحثاته الهاتفية مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، قائلاً: "انني اكدت في هذا الاتصال، على ان ايران اظهرت مرارا بانها تمتلك الارادة الكافية وحسن النية اللازمة للمضي باتجاه الخطوة النهائية لابرام اتفاق جيد ورصين ومستديم، دون ان يحدث اي تغيير في هذه المواقف".

واضاف وزير الخارجية، انه اوضح لنظيره العماني بان ايران والى جانبها سائر اطراف المفاوضات بذلت خلال الاشهر الاخيرة جهودا حثيثة من اجل التوصل الى نقطة اتفاق؛ مضيفا ان "طهران لطالما التزمت بالحوار وتبادل الرسائل في سياق رفع الحظر، لكن العائق الوحيد الذي يعرقل الحصول على اتفاق في ظل الظروف الراهنة، هو انعدام الواقعية والارادة اللازمة لدى واشنطن".

وأردف: "من الجانب الاخر ورغم الظروف المواتية الراهنة، حيث لا تفصلنا مسافة بعيدة عن الوصول الى مرحلة الاتفاق المنشود، نحن نواجه اليوم المساعي الرامية لاستصدار بيان غير بناء خلال الاجتماع القادم للوكالة الذرية الدولية؛ مؤكدا بانها خطوة غير مجدية على الاطلاق".

وعن تصريحات وزير خارجية عمان في هذا الاتصال، لفت امير عبداللهيان بان الاخير اكد على اهمية التوصل الى اتفاق وعودة الاطراف جميعا الى تعهداتها، مضافا الى تقديره لموقف طهران البناء خلال المفاوضات، كما دعا الى مواصلة الجهود لتحقيق النتيجة الايجابية من هذه المباحثات التي استغرقت اشهرا عديدة.

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