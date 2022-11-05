العقوبات لم تعد أداةً مناسبةً للسيطرة على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الإيراني جواد اوجي قال: استطاعت الجمهورية الإسلامية الايرانية أن تحصن قطاع الطاقة من العقوبات بمهاراتها في هذا المجال. ايظاَ تم اتخاذ إجراءات جيدة في قطاع الطاقة في البلاد، بما في ذلك تجاوز العقوبات وإنشاء البنية التحتية المناسبة وتحديد الشركاء وأسواق التصدير الموثوقة في العالم.

وأضاف اوجي انه توسیع العلاقات مع دول العالم أدى إلى تسريع وتسهيل تصدير النفط والغاز والغاز السائل من إيران إلى الأسواق العالمية، وهذه الأسواق جيدة جدًا وموثوقة، والإجراءات الفعالة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الايرانية لإضعاف منظومة العقوبات وكذلك مظاعفة التجارة مع جيرانها جعلت الأستكبار العالمي يشعر بالتهديد.

وأوضح وزير النفط الايراني أن العقوبات هي سلاح العدو الوحيد، مضيفا: إن سلاح نظام الهيمنة هذا سيتم تحييده وتدميره قريبًا إن شاء الله بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة و بفضل التواجد المستمر للشعب الإيراني في مختلف الساحات.

وعندما أصيب العدو بخيبة أمل من عدم فاعلية العقوبات، بدأ يستهدف الأمن الداخلي للبلاد، و يثير الفتن و الاضطرابات و يحرض على أعمال الشغب .

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