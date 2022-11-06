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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٢, ٦:٣٢ م

في بيان؛

استخبارات الحرس الثوري تعتقل 3 مجموعات مرتبطة بزمر ارهابية

استخبارات الحرس الثوري تعتقل 3 مجموعات مرتبطة بزمر ارهابية

اعتقل جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية في ايران 3 مجموعات مرتبطة بزمرة "خلق" الإرهابية كانت تخطط لمهاجمة المراكز الحكومية والامنية، وتدمير الممتلكات العامة ومحاولة قتل المواطنين خلال أعمال الشغب الأخيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ساهمت جهود وعمليات الرصد الاستخباري لمنتسبي جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية في القاء القبض على 3 مجموعات تابعة لزمرة خلق الارهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية في محافظات خوزستان وفارس وأصفهان.

ووفقاً لإعلام جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية، فان المجموعات الارهابية المذكورة كانت تخطط الى جانب التجنيد وانشاء شبكات في اوساط مثيري الشغب، مهاجمة المراكز الحكومية والامنية، وتدمير الممتلكات العامة ومحاولة قتل المواطنين، ولكن اشراف استخبارات حرس الثورة الاسلامية واقدامهم في الوقت المناسب افشل خططهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1927734

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