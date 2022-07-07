باقري كني يلتقي وزير خارجية سلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الطرفان في هذا الاجتماع آخر تطورات العلاقات الثنائية، بما في ذلك متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الإسلامية إلى عمان، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى الثقة السياسية المتبادلة طويلة الأمد بين البلدين، أكد باقري كني أن الإرادة السياسية لطهران وسلطنة عمان تركز على تحويل هذا الرأسمال السياسي القيم المتبادل إلى توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي المستدام وامتداده إلى شركاء الاستقرار الإقليميين.

وبدوره اعتبر وزير الخارجية العماني وفقا لارنا، أنه من المهم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي من خلال تبادل الوفود ذات الصلة./انتهى/