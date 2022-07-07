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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:٥٤ م

تطوير برامج السياحة المشتركة بين تبريز وتركيا

تطوير برامج السياحة المشتركة بين تبريز وتركيا

أعلن قنصل عام تركيا في مدينة تبريز (شمال غرب ايران) عن تطوير التعاون المشترك في مجال السياحة، مؤكدا أن العلاقات المشتركة بين تبريز وتركيا هي أساس التواصل والتعاون المستمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف جتين تانر في لقاء مع المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية لمحافظة أذربيجان الشرقية، أن المدن التركية وتبريز لديها إمكانية التعاون في مختلف المجالات، وأهمها المشتركات التاريخية، والقواسم الثقافية والدينية المشتركة والتي قربت من مواطني البلدين وبامكاننا التخطيط لمزيد من التعاون من خلال الاستفادة من هذه القدرة.

واشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تؤامة بين مدينة تبريز ومدن تركية منها اسطنبول وأرضروم، وقال: مع انتشار فيروس كورونا توقف العديد من الأنشطة المشتركة، وبناء على خطط جديدة ونشاط متجدد للناشطين السياحيين، ستبدأ عمليات التعاون هذه مرة أخرى

وقال تانر: بالنظر إلى أننا نستضيف عددا كبيرا من الإيرانيين في تركيا كل عام ، فنحن على استعداد لتسهيل دخول الرحلات الأوروبية التركية إلى تبريز بالتعاون مع هذه الإدارة العامة بمشاركة وكالات السفر النشطة في المحافظة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925054
https://ar.mehrnews.com/news/1925054/

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