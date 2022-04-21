القنصل التركي في مدينة تبريز: إردوغان سيزور طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار تانر خلال لقائه رئيس غرفة التجارة في مدينة تبريز إلى المشتركات الثقافية بين البلدين وكذلك الطاقات الوفيرة المتوفرة لدى محافظة آذربيجان الشرقية وأكد ضرورة الاستفادة منها، وقال: علينا إيجاد آليات تواصل مثل عقد اجتماعات شهرية منتظمة.

وأكد على الاستفادة من طاقات شركات المقاولات التركية العاملة في مجال البناء، واعدا بالعمل على تشجيع هذه الشركات للحضور والعمل في محافظة آذربيجان الشرقية.

وأعلن بان الرئيس التركي سيزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قريبا، كما أشار إلى أن هنالك أكثر من 200 طالب جامعي تركي يدرسون في الجامعات الإيرانية في الوقت الحاضر.

ومن جانبه أكد الملحق التجاري للقنصلية التركية العامة في مدينة تبريز طاهر دينغيل ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين في ضوء انحسار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحكومة التركية تدعم الوفود التركية التي تزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية./انتهى/