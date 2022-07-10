تسجيل 2375 اصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 2375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 249 ألفا و 976 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 296 من المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 356 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. حيث لفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و64 ألفا و673 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 10 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 439 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 734 ألفا و 930 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

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