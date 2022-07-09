الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة رعاية التعليمات الوقائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا اليوم، وجّه "رئيسي" سلطات الحدود البرية والجوية والبحرية في ايران باتباع كامل التعليمات الصحية المتعلقة بمكافحة كورنا، بما في ذلك مطالبة المسافرين القادمين الى البلاد بتقديم شهادات الخلو من هذا الفيروس الوبائي.

واشاد رئيس الجمهورية بجهود الكوادر الطبية والعلاجية وتعاون المواطنين جميعا في سياق مكافحة هذا المرض؛ مؤكدا في الوقت نفسه على مواصلة الجهود والعمل الجماعي للحؤول دون انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا الوبائي.

وأعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، في تقريرها اليوم السبت حول اخر حصيلة انتشار فيروس كورنا على صعيد البلاد، وفاة شخصين اثنين بين المصابين بهذا الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت هذا التقرير، الى تسجيل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ امس الجمعة لغاية اليوم، ليرتفع اجمالي عدد المصابين في ايران، الى 7 ملايين و 247 الفا و 601 شخص./انتهى/