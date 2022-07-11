رئيسي: المشاورات الإيرانية القطرية كانت لها تاثير ايجابي على عملية تنفيذ الاتفاقيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عيد الاضحى المبارك، سائلا الباري تعالي نزول بركاته بمناسبة هذا العيد المبارك على الشعب الايراني والقطري والامة الاسلامية.

وفي إشارة إلى المشاورات واللقاءات الدبلوماسية العديدة والمكثفة بين مسؤولي البلدين في الأشهر الأخيرة، قال الرئيس الايراني : إن هذه اللقاءات والمشاورات كانت لها تأثير إيجابي على عملية تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

ومن جانب اخر هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني آية الله رئيسي والحكومة والشعب إيراني، وكذلك قائد الثورة الإسلامية سيد علي الخامنئي(مد ظله العالي)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنى نزول الخير والبركات للشعب الايراني والقطري والامة الاسلامية.

كما أعرب أمير قطر عن ارتياحه ورضاه لتطور العلاقات بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات بينهما.

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