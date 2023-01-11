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١١‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٥:٥٠ م

الصحة الإيرانية تعلن تسجیل 3وفيات و106 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

الصحة الإيرانية تعلن تسجیل 3وفيات و106 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران عن وفاة ثلاثة مرضى بفيروس كورونا و وتسجيل 106 اصابات جديدة في البلاد خلال الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران انه بناءاً على معايير التشخيص النهائية، تم كشف اصابة 106 حالة جديدة من المصابين بـ Covid-19 في البلاد وتم نقل 47 منهم إلى المستشفى وكذلك توفيت الثلاثة منهم خلال الـ24 الماضية.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي لمرضى Covid-19 في البلاد 7،562،275. وحتى الآن ، تعافى 7 ملايين 336 ألف 575 مصابا أو خرجوا من المستشفيات.

ويخضع 176 مصابًا بـ Covid-19 تحت الرعاية في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، وتم إجراء 54 مليون 853 ألفًا و 366 اختبارًا لتشخيص Covid-19 في البلاد حتى الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1929655

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