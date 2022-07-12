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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:١٣ م

في حزيران/يونيو؛

إنتاج النفط الإيراني يرتفع إلى 2 مليون و574 ألف برميل يومياً

إنتاج النفط الإيراني يرتفع إلى 2 مليون و574 ألف برميل يومياً

أكدت إحصاءات اوبك الحديثة، ازدياد حجم إنتاج إيران اليومي من النفط الخام في شهر حزيران/يونيو 31 ألف برميل، ليصل الانتاج إلى 2 مليون و574 ألف برميل يوميا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة الدول المصدرة للنفط الخام أوبك، أعلنت في أحدث تقرير لها ونقلا عن مصادر ثانوية، أن إنتاج إيران من النفط الخام في شهر حزيران/يونيو 2022، بلغ 2 مليون و574 ألف برميل يوميا، ما يشير إلى زيادة 31 ألف برميل مقارنة بشهر أيار/مايو.

وكان إنتاج إيران من النفط الخام خلال شهر أيار/مايو قد بلغ 2 مليون و543 ألف برميل يوميا، في حين كان إنتاجها في شهر نيسان/أبريل 2022 في اليوم الواحد 2 مليون و565 ألف برميل.

وأخذت إيران في شهر نيسان/أبريل 2021 المرتبة الرابعة من الكويت في إنتاج النفط الخام بين الدول المنتجة للنفط أوبك، واحتفظت بهذه المرتبة إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، لكنها تأخرت عن الكويت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لتعود إلى المرتبة الخامسة.

وتحتل السعودية في الوقت الحاضر، المرتبة الأولى بإنتاج 10 ملايين و585 ألف برميل في اليوم، يليها العراق في المرتبة الثانية بإنتاج 4 ملايين و434 ألف برميل في اليوم، تليه الإمارات في المرتبة الثالثة بإنتاج 3 ملايين و83 ألف برميل في اليوم، ثم تأتي الكويت في المرتبة الرابعة بإنتاج 2 مليون و718 ألف برميل.

وكانت إيران قبيل الحظر الأميركي في عام 2018، تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج النفط بين دول أوبك، بعد السعودية والعراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1925162
https://ar.mehrnews.com/news/1925162/

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