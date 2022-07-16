تسجيل 2704 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 2704 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 272 ألفا و 727 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 532 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 448 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 67 ألفا و 694 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 9 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 486 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 835 ألفا و 156 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 15 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 208 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 190 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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