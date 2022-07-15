خيبة أمل الاحتلال حيال رفض بايدن استخدام القوة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية :"على الرغم من خيبة الامل لرفض بايدن تحديد متى سيتم استعمال القوة ضد إيران، وقع على "بيان القدس" والتزامه بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي".

ومن جانبه قال المراسل العسكري للصحيفة يوسي يهوشوع :" انتهت الزيارة دون توجيه تهديد عسكري لإيران".

وأشار المراسل العسكري إلى، أن الخلاف مع لبنان حول الحدود في البحر لم يتم ذكره بتاتاً خلال الزيارة.

وكان الرئيس الأمريكي زار الأربعاء والخميس كيان الاحتلال والتقى برئيس حكومة الاحتلال لابيد ووزير حربه غانتس بالإضافة لرئيس المعارضة نتنياهو.

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