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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٤:٥٧ م

عبر تغريدة له؛

كنعاني: تفاخر بولتون بدوره في محاولة الانقلاب في جميع أنحاء العالم لم يفاجئ أحداً

كنعاني: تفاخر بولتون بدوره في محاولة الانقلاب في جميع أنحاء العالم لم يفاجئ أحداً

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانیة ان تفاخر بولتون بدوره في محاولة الانقلاب في جميع أنحاء العالم لم يفاجئ أحداً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في تغريدة على موقع تويتر ان تفاخر بولتون بدوره في محاولة الانقلاب في جميع أنحاء العالم لم يفاجئ أحداً.

واضاف ان السر الذي كان واضحا للجميع أصبح أكثر وضوحا: الأعمال الهدامة لحكومة سيئة السمعة.

وصرح كنعاني: الخبر السار هو أن تلك السياسات، بما في ذلك تهديد "الحل الأخير" ، قد فشلت وستفشل، وعلى أمريكا أن تغير نهجها.

و اعترف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الاسبق للبيت الأبيض، بالتورط في التخطيط لانقلابات ضد دول أخرى، وقال: "كشخص ساعد في تصميم انقلابات، ليس في أمريكا ولكن في أماكن أخرى، يجب أن أقول إن هذا الإجراء يتطلب الكثير من العمل ".

/انتهى/

رمز الخبر 1925219
https://ar.mehrnews.com/news/1925219/

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