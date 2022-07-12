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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٥:٣٧ م

خلال بيان؛

الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات أميركية بشأن توريد مسيرات حديثة إلى روسيا

الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات أميركية بشأن توريد مسيرات حديثة إلى روسيا

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بخصوص بيع التقنيات الإيرانية الحديثة لروسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن تاريخ التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في مجال بعض التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا ولم يحدث مؤخرا أي تطور خاص في هذا الصدد.

وأضاف: إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحرب في أوكرانيا واضح تماماً وقد تم الإعلان عنه رسمياً عدة مرات.

وتابع: تأتي مزاعم المسؤول الأميركي بينما أميركا والأوربيين حولوا منذ سنوات، الدول المحتلة والمعتدية، بما في ذلك منطقة غرب آسيا، إلى مستودع لأسلحتهم الفتاكة المختلفة، فبدون هذه الأسلحة لما تمكن الصهاينة من مواصلة العدوان واحتلال الأراضي لمدة أكثر من سبعة عقود./انتهى/

رمز الخبر 1925156
https://ar.mehrnews.com/news/1925156/

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