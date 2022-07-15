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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١١:٣٦ ص

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

طهران تحذر دول المنطقة/ مصدر التهديد على المنطقة واضح تمامًا

طهران تحذر دول المنطقة/ مصدر التهديد على المنطقة واضح تمامًا

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الهدف من البيان المشترك لبايدن ولابيد هو التزام أمريكا الراسخ والحاسم بالحفاظ على التفوق الأمني ​​والعسكري للكيان الصهيوني على الدول العربية والاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عبر صفحته على موقع تويتر ردًا على تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني ورئيس الولايات المتحدة الذي زارا فلسطين المحتلة حول البيان المشترك لبايدن ولابيد وهوالتزام أمريكا الراسخ والحاسم بالحفاظ على التفوق الأمني والعسكري للكيان الصهيوني على الدول العربية والاسلامية. انه لا تكن مخطئا الهدف ليس إيران فقط، بل على الدول العربية والإسلامية أن تقبل دائمًا تفوق الكيان الصهيوني. لذا فإن المصدر الرئيسي للتهديد على المنطقة واضح تمامًا.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية لبلدنا في تغريدة أخرى: طالما أن الكيان الصهيوني المزيف هي المحطة الأولى في رحلة الرؤساء الأمريكيين، الهدف الأول سيكون الحفاظ على أمنها وتفوقها، فإن الشعوب ودول المنطقة لن تصل إلى السلام والاستقرار والهدوء. تعتبر الجمهورية الإسلامية الايرانية أمن جيرانها من أمنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1925209
https://ar.mehrnews.com/news/1925209/

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