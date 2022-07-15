طهران تحذر دول المنطقة/ مصدر التهديد على المنطقة واضح تمامًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عبر صفحته على موقع تويتر ردًا على تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني ورئيس الولايات المتحدة الذي زارا فلسطين المحتلة حول البيان المشترك لبايدن ولابيد وهوالتزام أمريكا الراسخ والحاسم بالحفاظ على التفوق الأمني والعسكري للكيان الصهيوني على الدول العربية والاسلامية. انه لا تكن مخطئا الهدف ليس إيران فقط، بل على الدول العربية والإسلامية أن تقبل دائمًا تفوق الكيان الصهيوني. لذا فإن المصدر الرئيسي للتهديد على المنطقة واضح تمامًا.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية لبلدنا في تغريدة أخرى: طالما أن الكيان الصهيوني المزيف هي المحطة الأولى في رحلة الرؤساء الأمريكيين، الهدف الأول سيكون الحفاظ على أمنها وتفوقها، فإن الشعوب ودول المنطقة لن تصل إلى السلام والاستقرار والهدوء. تعتبر الجمهورية الإسلامية الايرانية أمن جيرانها من أمنها.

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