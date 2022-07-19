تسجيل 5377 إصابة و19 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 5377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 289 ألفا و 542 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 774 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 640 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 69 ألفا و 663 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 19 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 532 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 898 ألفا و 101 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 15 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 208 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 190 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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