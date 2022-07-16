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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٤:٣٧ م

خلال اتصال هاتفي مع غير بيدرسون؛

خاجي: إيران تؤكد على تخصيص المساعدات الإنسانية للشعب السوري في جميع أنحاء البلاد دون تمييز

خاجي: إيران تؤكد على تخصيص المساعدات الإنسانية للشعب السوري في جميع أنحاء البلاد دون تمييز

أعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة عن أمله في أن يتم تخصيص المساعدات الإنسانية للشعب في جميع أنحاء سوريا بطريقة عادلة ومتوازنة وأكثر شفافية، دون تمييز وشروط سياسية مسبقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلال اتصال هاتفي مع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي أخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا وخاصة لجنة الدستور والقرار الذي فحصه مجلس الأمن وقيّمه مؤخرًا.

وأعرب خاجي فيما يتعلق بقرار رقم 2642 للمجلس الأمن بشأن مسألة المساعدات الإنسانية، عن أمله في ألا تتكرر المشكلات التي نشأت في تنفيذ القرار 2585.

وتابع القول انه يجب ان تكون الارضية مهيأة عند تنفيذ القرار المذكور بطريقة عادلة ومتوازنة وأكثر شفافية دون تمييز وشروط سياسية مسبقة للشعب في جميع أنحاء سوريا، و تنفيذ الأحكام المتعلقة باعادة اعمار البنية التحتية الأساسية للحياة اليومية للشعب السوري بشكل كامل.

وأكد الجانبان في هذا الحديث على أهمية استمرار العملية السياسية وذكر أن عمل اللجنة الدستورية سیستمر حتى تحقيق الأهداف المرجوة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925244
https://ar.mehrnews.com/news/1925244/

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