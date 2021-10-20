نائب وزير الخارجية الايراني يلتقي مندوب قطر لشؤون المنطقة وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي اصغر خاجي، إلتقى مندوب قطر الخاص في شؤون المنطقة وسوريا في جنيف، اليوم الاربعاء، على هامش انعقاد اجتماع لجنة الدستور السورية.

واشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الى الوتيرة الايجابية للمفاوضات بين الطرفين السوريين، معربا عن امله بان تفضي الجولة السادسة من اجتماعات لجنة الدستور السورية الى نتائج جيدة.

ولفت خاجي الى نهج دولة قطر في المنطقة، معبراً عن امله بان تقدم قطر الدعم لارسال المساعدات الانسانية واعادة الاعمار في سوريا وعودة النازحين الى بلدهم، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري بسبب الحظر وكورونا والضغوط الخارجية.