بن فرحان: المحادثات إيجابية ويد المملكة ما زالت ممدودة إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، أضاف في رده على أسئلة الصحفيين في ختام قمة جدة اليوم السبت أن "المحادثات مع إيران إيجابية لكن لم تصل لنتائج حتى الآن".

وأشار وزير الخارجية السعودي، إن القمة التي عقدت في مدينة جدة ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات عدة.

وأكد بن فرحان أنه لم يطرح أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل لا في القمة أو قبلها ولا يوجد طرح باسم ناتو عربي، مضيفاً: "لم يُطرح ما يعرف بالنّاتو العربي في القمّة ولا أعرف من أين أتى هذا المسمّى".

وأشار فرحان أنه ما من نقاشات بشأن تعاون دفاعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والكيان الصهيوني.

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