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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:٥٤ ص

عبر تغريدة في تويتر؛

رواية أمير عبد اللهيان عن لقاء المسؤولين بالفاتيكان ورجال الأعمال الإيطاليين

رواية أمير عبد اللهيان عن لقاء المسؤولين بالفاتيكان ورجال الأعمال الإيطاليين

كتب وزير الخارجية الايراني أن اهتمام القطاع الخاص الإيطالي بالتعاون مع الجانب الإيراني كان مثيرا للإعجاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان الذي زار روما والفاتيكان، في تغريدة على موقع تويتر: "أجريت محادثة استمرت ساعتين مع رئيس وزراء الفاتيكان ووزير الخارجية، وحول التركيز على الحل السياسي لأزمات العالم الحالية وتوحيد الإسلام والمسيحية كانت لدينا نفس الرأي. وقال إن البابا يكن احتراما كبيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف ايضا لدينا نفس الرأي حول اتفاق جيد ومستقر لإلغاء العقوبات ووقف إطلاق النار في أوكرانيا واليمن.

وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة أخرى: التقيت بالقطاع الخاص الإيطالي في اجتماع مشترك في روما بدعوة من الغرفة الإيطالية الإيرانية المشتركة، كان اهتمامهم بالتعاون مع الأطراف الإيرانية مثيرًا للإعجاب. إن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وروما هو مفتاح جهودنا المشتركة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925165
https://ar.mehrnews.com/news/1925165/

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