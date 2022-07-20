تسجيل 7093 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 7093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 296 ألفا و 635 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 907 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 688 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 70 ألفا و 379 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 32 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 564 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 924 ألفا و 694 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 15 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 208 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 190 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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