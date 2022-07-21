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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٧:٤٧ م

خلال اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة التهريب؛

اية الله رئيسي يؤكد على دعم الأسواق الحدودية لمكافحة تهريب السلع

اية الله رئيسي يؤكد على دعم الأسواق الحدودية لمكافحة تهريب السلع

اكد رئيس الجمهورية اية الله سيد ابراهيم رئيسي، على ضرورة دعم الاسواق الحدودية، في سياق اولويات الحكومة الايرانية لمكافحة التهريب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح "رئيسي"، خلال اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع اليوم الخميس، ان الادارة الصحيحة للاسواق الحدودية برعاية المسؤولين في المحافظات المختلفة، تضمن مشاريع التطوير التجاري وتعزيز الظروف المعيشية لأهالي تلك المحافظات.

وتابع، ان هذا النهج يسهم في دعم البرامج الرقابية التي رسمتها الحكومة لرصد التجارة الحدودية في البلاد.

وشدد رئيس الجمهورية في جانب اخر من تصريحاته اليوم، على التصدي المؤثر والحاسم لظاهرة التهريب وغسيل الاموال؛ مبينا ان سبيل مكافحة التهريب الممنهج يكمن في قطع مصادر التمويل وعمليات غسيل الاموال، والملاحقة الامنية والقضائية للشبكات المتورطة في هذه الجرائم.

/انتهى/

رمز الخبر 1925368
https://ar.mehrnews.com/news/1925368/

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