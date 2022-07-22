وجود الطاقات الهائلة لمحافظة "مركزي" يجعلها قطبا صناعيا في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح له للصحفيين، لدى وصوله مطار أراك (مركز محافظة مركزي) صباح اليوم (الجمعة)، مشيرا الى الطاقات الهائلة للمحافظة مما يجعلها قطبا صناعيا في البلاد.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، صباح اليوم (الجمعة)، مدينة أراك في الزيارة الـ29 له ضمن برنامج زياراته التفقدية للمحافظات منذ توليه الرئاسة .

وكان في استقبال رئيس الجمهورية والوفد المرافق، محافظ "مركزي" ونواب المحافظة في مجلس الشورى الإسلامي وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين والأمنيين.

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة مركزي التي تستمر يوما واحدا، اجراء لقاءات شعبية مع عامة أهالي المحافظة ومع النخب وحضور اجتماع المجلس الإداري للمحافظة، وعقد مؤتمر صحفي.

ويرافق الرئيس في هذه الزيارة، وفد من أعضاء مجلس الوزراء يتضمن كلا من وزراء الداخلية، والصناعة والتعدين والتجارة، ورئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، ووزير الجهاد الزراعي، ووزير التعاون بالوكالة، ورئيس منظمة حماية البيئة، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الطرق والتنمية الحضرية، ووزير الطاقة، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة.

/انتهى/