استهداف قاعدة تركية في دهوك بالطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر إن "طائرتين مسيرتين استهدفت محيط قاعدة بامرني التركية في محافظة دهوك".

وأضاف، أن "الاستهداف يعتبر الأول بعد القصف التركي على المدنيين أول أمس في دهوك".

وأشار المصدر إلى أن "القوات المتواجدة في المعسكر تمكنت من اسقاط الطائرتين قبل الوصول الى الهدف".

ويأتي الاستهدف ردا على القصف التركي الذي طال المدنيين أول أمس في محافظة دهوك وأوقع العديد من الضحايا.

ويوم الأربعاء، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

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