مصر تعتزم إنشاء محطتها النووية الأولى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك وزير الكهرباء،محمد شاكر، والمدير العام لشركة "روس أتوم" أليكسي ليخاتشوف، في فعالية هندسية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية.

وتبعد المحطة عن شمال غرب القاهرة بنحو 300 كيلومتر، وتقول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تملك وتشغل المشروع إنّها "من المقرر أن تضم 4 وحدات كل منهما بسعة كهربائية 1200 ميجاوات".

ويجري بناء المحطة طبقاً لعقود دخلت حيّز التنفيذ في ،11 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، تقوم بموجبها الشركة الروسية ببناء المحطة، وتوصيل الدورة الحياتية المتكاملة للوقود النووي، إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية، وتقديم الدعم في تشغيل المحطة، والعمل على تقديم الخدمات للمحطة خلال الـ10سنوات الأولى من تشغيلها، إضافة الي بناء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.

هذا وصرحت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، اليوم الخميس إنّ الاتحاد الأوروبي منح مصر 117.9 مليون يورو أي بقيمة 120 مليون دولار، لدعم موازنة قطاعي المياه والطاقة.

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