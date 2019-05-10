موسكو ستواصل بناء محطة الطاقة النووية في بوشهر

واوردت 'سبوتنيك' انه جاء في بيان الوزارة الروسية: 'نعرب عن استعدادنا لمواصلة التعاون مع طهران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وتطوير المشاريع الثنائية الأخرى'.

وتابع البيان 'وعلى وجه الخصوص، نعتزم مواصلة العمل على تحويل مشروع تخصيب اليورانيوم السابق في فوردو إلى إنتاج نظائر مستقرة، وكذلك في بناء محطة الطاقة النووية (بوشهر)'.

وكانت شركة 'روس آتوم' الروسية، أعلنت في شهر مايو/أيار من العام الماضي، أن الخبراء بدأوا العمل على تدعيم التربة في موقع وحدة الطاقة النووية 'بوشهر 2' المستقبلي في إيران، كمرحلة أساسية قبل بدء عملية البناء.

وجاء في بيان صدر عن شركة 'روس آتوم' آنذاك: 'بدأ العمل، يوم 3 مايو/ أيار 2018، في موقع بناء محطة الطاقة النووية الجديد 'بوشهر-2'، في إيران، على تدعيم التربة التي سيقام عليها بناء وحدة الطاقة النووية رقم 2، وأن هذا العمل التحضيري يشكل مرحلة مهمة من مشروع صب 'الأسمنت الأول' المقرر أن تبنى عليه وحدة الطاقة، في الربع الثالث من عام 2019'.