انتهاء مهمة "تخت روانجي" في الامم المتحدة / تعيين 8 سفراء جدد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حل النائب السابق لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني سعيد إيرواني محل مجيد تخت روانجي كسفير وممثل جديد للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان ايرواني في السابق قائماً بالأعمال في السفارة الإيرانية في بغداد، وسكرتير المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ونائب السياسة الخارجية والأمن الدولي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، كما انه كان ايضا رئيس الوفد الإيراني في المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد.

وعين ايضا محمود أديب سفيراً لبلدنا في جورجيا، وإيرج إلهي سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الهند، ومجتبى أماني سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، وسيد مجيد كافله باشي سفيراً للجمهورية الإسلامية الايرانية في الجمهورية التشيكية، حسين غريبى سفيرا للجمهورية الإسلامية الايرانية فى بولندا، سيد خليل ساداتى سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية فى جمهورية سيراليون، سعيد ايرواني سفيرا ومندوبا دائما لدى الأمم المتحدة في نيويورك وعلي بحريني كممثل للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في جنيف.

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